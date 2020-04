La distopia fantascientifica di «Ghost in the Shell 2045»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 30 aprile 2020) A venticinque anni dall’uscita nelle sale dell’arcipelago giapponese del lungometraggio animatoIn The, diretto da Mamoru Oshii ed ispirato al manga creato da Masamune Shirow nel 1989, la saga della Sezione 9 e del maggiore Kusanagi continua ad espandersi. È infatti uscita lo scorso 23 aprile su Netflix una nuova serie animata, la prima tutta realizzata in computer graphic, che riprende e continua le vicende narrate nell’universo diIn The– Stand Alone Complex, quello che … Continua L'articolo Ladi «in the» proviene da il manifesto.