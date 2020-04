Immobile | “Fateci allenare | Formello più sicuro del parco”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ieri Lotito ha lanciato il sasso: “e Dzeko andranno a correre a Villa Borghese, è assurdo”. Il presidente biancoceleste si è fatto da tempo portavoce dei club che sperano nella ripartenza della Serie A, che a quanto trapelata da fonti interne sarebbe la maggioranza e la quasi totalità. A rimarcare tale aspetto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Ciro. L’attaccante della Lazio è partito dall’esempio fatto dal suo presidente per rinfornare la tesi secondo la qualesarebbe molto piùdi un parco pubblico: “Mi sembra pazzesco che si debba andare a correre in un parco come Villa Borghese anziché adove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati – dice l’attaccante a Lazio Style -. Potremmo anche non incontrarci mai tra di noi, allenandoci uno ...