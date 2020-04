I commercianti dei comuni di Ischia consegnano al sindaco le chiavi dei loro negozi che

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Fonte foto: Franco TraniIdeidialledeiche non riapriranno 1Sezione: Cronache Roberta Damiata Così come in molte altre città italiane, anche a Casamicciola Terme comune di, ihanno consegnato alGiovan Battista Castagna ledeiche molto probabilmente non riapriranno a causa della crisi Covid-19. Anche ildiVincenzo Ferrandino si è visto, sempre per lo stesso motivo, consegnare ledei ristoranti della riva destra die anche l'insegna di un ristorante che non riaprirà più. In questo modo ihanno protestato contro la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Foto per gentile concessione di Franco Trani