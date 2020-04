Germania | inflazione decelera vistosamente in aprile

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – In frenata l’in. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dello 0,8% nel mese di, in rallentamento rispetto all’1,4% del mese precedente. Il dato risulta però lievemente sopra lo 0,6% previsto dagli analisti. Su base mensile, la variazione dei prezzi è indicata a +0,3% dopo il +0,1% del mese precedente ed indicato dal consensus. L’armonizzata ha riportato un incremento dello 0,4% su mese (+0,1% a marzo), sopra il +0,1% stimato dal mercato, mentre su anno segna un +0,8%, contro l’1,3% del mese precedente e lo 0,5% atteso.

