Droga in una chiesa sconsacrata: arrestato pusher a Pianura (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via S. Josemarìa Escrivà un giovane uscire da un edificio abbandonato. I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 6 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 55 grammi mentre, nella struttura da cui era appena uscito, hanno rinvenuto, occultati sotto una piastrella del pavimento, tre panetti di hashish per il peso complessivo di circa 295 grammi e diverse bustine per il confezionamento della Droga. Gennaro Battista, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. L'articolo Droga in una chiesa ... Leggi su anteprima24 Feltri/ “Caso mascherine? Grottesco - come drogati in cerca di una stupida fascetta”

