Canale 5 trasmette Contagion, il film sulla pandemia generata da un virus. No, non è Scherzi a Parte! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Contagion Canale 5 in questo periodo di emergenza da Coronavirus ha scelto di puntare su prodotti ‘leggeri’ in grado di distrarre e divertire il pubblico. Lo ha fatto e continua a farlo, tra saghe cinematografiche e repliche di note produzioni di intrattenimento. Venerdì 1° maggio sarebbe toccato a Scherzi a Parte; invece, a sorpresa, andrà in onda in prima serata il film che non t’aspetti: Contagion. La rete diretta da Giancarlo Scheri piazza così in palinsesto la pellicola, diretta nel 2011 da Steven Soderbergh, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Matt Damon, che racconta la storia di un’equipe internazionale di medici alle prese con una pandemia generata da un virus originatosi a Hong Kong. Alla faccia della “tv per tutta la famiglia” – dalle parti di Cologno è così che viene descritta oggi Canale 5 ... Leggi su davidemaggio Canale 5 trasmette Contagion - il film sulla pandemia generata da un virus. No - non è Scherzi a Parte!

Live-Non è la d’Urso martedì sera non va in onda : cosa trasmetterà Canale 5

L'NBA si ferma : a Taiwan - il canale sportivo trasmette Slam Dunk (Di mercoledì 29 aprile 2020)5 in questo periodo di emergenza da Coronaha scelto di puntare su prodotti ‘leggeri’ in grado di distrarre e divertire il pubblico. Lo ha fatto e continua a farlo, tra saghe cinematografiche e repliche di note produzioni di intrattenimento. Venerdì 1° maggio sarebbe toccato a Scherzi a Parte; invece, a sorpresa, andrà in onda in prima serata ilche non t’aspetti:. La rete diretta da Giancarlo Scheri piazza così in palinsesto la pellicola, diretta nel 2011 da Steven Soderbergh, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Matt Damon, che racconta la storia di un’equipe internazionale di medici alle prese con unada unoriginatosi a Hong Kong. Alla faccia della “tv per tutta la famiglia” – dalle parti di Cologno è così che viene descritta oggi5 ...

fabiofabbretti : Canale 5 trasmette #Contagion, il film sulla pandemia generata da un virus. No, non è Scherzi a Parte!… - LFacciato : @pbecchi C'è già!!! Il mio parroco la trasmette su un canale YouTube! - BarDalCT : RT @gesalquadrato: @Claplaz @ItaliaOggi Colpo di scena, nessuno guarda il canale di sport dove non si trasmette alcuno sport perché in tutt… - gesalquadrato : @Claplaz @ItaliaOggi Colpo di scena, nessuno guarda il canale di sport dove non si trasmette alcuno sport perché in… - gesalquadrato : Colpo di scena, nessuno guarda il canale di sport dove non si trasmette alcuno sport perché in tutto il fottuto mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale trasmette Canale 5 trasmette Contagion, il film sulla pandemia generata da un virus. No, non è Scherzi a Parte! DavideMaggio.it Il film Contagion torna in tv e riporta su Canale 5 Matrix con Nicola Porro. Salta Scherzi a parte

Dimenticate il ritorno di Scherzi a Parte in replica su Canale 5. Almeno per ora, la vecchia edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi non andrà più in onda. Al suo post ...

Delitto in Costa Azzurra su Top Crime, trama, cast e finale

Mercoledì nel segno del thriller per Top Crime che questa sera trasmette il tv movie dal titolo Delitto in Costa Azzurra. L’appuntamento è alle 21:25. Il tv movie fa parte del ciclo dal titolo “Meurtr ...

Dimenticate il ritorno di Scherzi a Parte in replica su Canale 5. Almeno per ora, la vecchia edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi non andrà più in onda. Al suo post ...Mercoledì nel segno del thriller per Top Crime che questa sera trasmette il tv movie dal titolo Delitto in Costa Azzurra. L’appuntamento è alle 21:25. Il tv movie fa parte del ciclo dal titolo “Meurtr ...