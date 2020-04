App di tracciamento dei contatti | la corsa per essere pronti il 18 maggio

DantiNicola : Anche in #Francia si avviano alla #Fase2. Misure pratiche suddivise per sei settori e anche un piano per l'uso di u… - disinformatico : Come era immaginabile, le società che vendono sorveglianza vogliono mettere le mani sul business della vigilanza sa… - insopportabile : La Sardegna pensa di riaprire al turismo da giugno con accessi con test epidemiologici e termoscanner in ingresso… - neutralaccess : RT @uniurbit: #coronavirus #uniurbspritz — Alessandro Bogliolo @neutralaccess — App di tracciamento: tecnologia, libertà e diritti 30 apr… - Z3r0Rules : RT @CesareSacchetti: Senza distanziamento sociale e tracciamento, ci saranno 70mila morti. Se non scaricate l'app, gli spiriti malvagi vi u… -

App tracciamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App tracciamento