Antonio Zequila | forte depressione per la morte del papà

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono nato col botto: il 1° gennaio di 56 anni fa dopo un parto in casa piuttosto difficile dove sia io sia mia madre abbiamo rischiato la vita per colpa del cordone ombelicale. Anche se in realtà sono nato pochissimi giorni prima, il 27 dicembre, nelle prime ore del mattino. Ma allora, nel periodo delle festività natalizie, l’anagrafe di Atrani aveva orari piuttosto insoliti, e quindi i miei genitori mi registrarono non appena possibile. Segno di buon auspicio? Chissà. Fatto sta che da sempre festeggio il primo giorno dell’anno. Sono nato sotto il segno del Capricorno anche se l’ascendente, lo Scorpione, ha sempre avuto la meglio. Del resto pare che dopo i trent’anni l’ascendente prevarichi sul segno e, facendo un bilancio della mia vita, fatico a dissentire. Nasco da una famiglia semplice, umile, molto solida, dove una cosa che non ...