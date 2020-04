1 Maggio 2020 in tv (senza concertoni ma con Contagion su Canale 5) (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Festa del Lavoro e dei Lavoratori assume forme molto diverse, e un valore ancora più forte, in questo 2020 di pandemia e di crisi economica. Gli eventi ormai tipici, come i concertoni di Roma e Taranto, lasciano il posto ad esperimenti - è il caso del concerto streaming su Rai 3 - o a contenuti speciali - come il docufilm sull'Uno Maggio Libero e Pensante in seconda serata su La7. La tv cerca comunque un modo per riflettere su temi, come quelli legati al lavoro. mai tanto attuali, in un clima di incertezza mondiale. Di taglio decisamente diverso la proposta Mediaset che decide di dedicare il prime time di Canale 5 al film Contagion, introdotto da Nicola Porro, protagonista poi subito dopo di uno speciale Matrix sul Coronavirus.1 Maggio 2020 in tv (senza concertoni ma con Contagion su Canale 5) pubblicato su TVBlog.it 29 aprile 2020 20:42. Leggi su blogo Arrivano i PlayStation Plus di maggio 2020 : annunciati i giochi PS4 gratis

Uno Maggio Taranto 2020 - senza concerto diventa un docufilm in onda su La7

