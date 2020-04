virginiaraggi : La rete di sostegno per le donne a @Roma è sempre attiva, oggi anche con un nuovo servizio di contatto Whatsapp per… - ShooterHatesYou : Pensate alle infinite possibilità date dalle nuove tecnologie domotiche: la polizia potrà sentire, discretamente e… - Fra0283 : RT @gmarcoc: #restateacasa è fondamentale per vincere il #COVID19, però, per troppe persone casa significa prigione e non benessere e felic… - EmaGiulianelli : Semplice. Perché da noi basta dire 'State a casa' e 'Distanziamento': chi ci governa non si è mai posto il problema… - SillyPeople_com : @Nando11853210 @Andyphone @matteosalvinimi La maggior parte degli stupri e delle violenze sulle donne avvengono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze casa Violenze in casa, denunce in calo: -56,3% «Ma esiste il sommerso. Chiedete aiuto» L'Eco di Bergamo Scicli, molesta un'amica in casa: fermato 28enne albanese

Avrebbe molestato un'amica che era andato a trovare a casa. Un 28enne albanese è stato fermato dai carabinieri di Scicli con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e minaccia aggravata. A da ...

E’ di origini saronnesi il 18enne morto in casa a Colico con l’amico 19enne

SARONNO – E’ originario di Saronno Riccardo Micheli, il 18enne residente a Piantedo, morto domenica sera a colico con l’amico 19enne Daniel Ghedin di Sorico, nel Comasco. Secondo quanto emerso dalle p ...

