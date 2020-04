Tutto ricomincerà. E sarà vita, per tutti, com’è sempre stata. O forse no? (Di martedì 28 aprile 2020) La scena è questa. All’ora “X” si sentirà un rumore di ferraglia, un fragore. Saranno i cancelli, le sbarre, che all’unisono si alzeranno, si apriranno. La folla, l’immensa popolazione si proietterà fuori, tutta insieme, molti urleranno, rossi in viso. La maggioranza correrà dritta, nella direzione conosciuta, generalmente di fronte al cancello. Si ritroverà poco lontano, al primo incrocio, al primo imbuto, ammassata, in fila disordinata. Inizieranno i litigi, le zuffe. Qualcuno sparirà, i troppo furbi, o i cretini di ogni età. Un nucleo, sparso e titubante, accosterà a dritta o a sinistra, appena messo piede in strada. 90 gradi, circa. Dall’alto sembreranno puntini, appena visibili, che si lanceranno un’occhiata gli uni gli altri. Parranno niente rispetto alla folla, eppure si stupiranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) La scena è questa. All’ora “X” si sentirà un rumore di ferraglia, un fragore. Saranno i cancelli, le sbarre, che all’unisono si alzeranno, si apriranno. La folla, l’immensa popolazione si proietterà fuori, tutta insieme, molti urleranno, rossi in viso. La maggioranza correrà dritta, nella direzione conosciuta, generalmente di fronte al cancello. Si ritroverà poco lontano, al primo incrocio, al primo imbuto, ammassata, in fila disordinata. Inizieranno i litigi, le zuffe. Qualcuno sparirà, i troppo furbi, o i cretini di ogni età. Un nucleo, sparso e titubante, accosterà a dritta o a sinistra, appena messo piede in strada. 90 gradi, circa. Dall’alto sembreranno puntini, appena visibili, che si lanceranno un’occhiata gli uni gli altri. Parranno niente rispetto alla folla, eppure si stupiranno ...

ilfattoblog : Tutto ricomincerà. E sarà vita, per tutti, com’è sempre stata. O forse no? - MaryGiardini : Ricomincerà tutto Con un tocco delle nostre dita. - yessirskibroski : @yessirski5 Se urli li taglierò anche nella carne davanti ai tuoi occhi e se urlano di dolore il gioco ricomincerà… - PGemelli : @matteosalvinimi @NicolaPorro @QRepubblica I vari settori vanno riaperti in modo scaglionato nel tempo. Solo così p… - awharryslaught : io pure correrei dal mio fidanzato (se l’avessi) se il governo lo permettesse, ma per quanto mi riguarda è proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto ricomincerà Tutto ricomincerà. E sarà vita, per tutti, com’è sempre stata. O forse no? Il Fatto Quotidiano