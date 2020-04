Tenta di rapinare e accoltellare un anziano | ma fortunatamente sbaglia mira | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 aprile 2020) I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hannoun 59enne tedesco, senza fissa dimora con precedenti, con l’accusa dita rapina aggravata. L’uomo ha avvicinato un 71enne in largo di Porta Cavalleggeri e sotto la minaccia di un coltello a serramanico ha preteso che gli consegnasse dei soldi. Al rifiuto dell’, il malvivente hato di colpirlo al torace e allo stomaco, senza riuscirvi solo per la repentina reazione, riuscendo a rifugiarsi in un negozio poco distante. A seguito di richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti e dopo essersi assicurati della buona salute del 71enne, che non ha riportato lesioni, si sono messi alla ricerca del 59enne. Il rapinatore è stato rintracciato poco distante dal luogo del fatto ed è stato ammanettato. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato e delle grosse ...