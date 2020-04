Stop a dividendi in piena recessione? Ue: “Divieto non necessario” (Di martedì 28 aprile 2020) Bruxelles fa appello alle banche perché usino tutte le risorse a disposizione per sostenere l’economia reale, prestando... Leggi su europa.today Lo stop ai dividendi innesca la fuga dai bancari - ma l’Europa strappa una chiusura positiva

Coronavirus : M5S - ‘Abi e Bankitalia lavorino per stop dividendi banche’ (Di martedì 28 aprile 2020) Bruxelles fa appello alle banche perché usino tutte le risorse a disposizione per sostenere l’economia reale, prestando...

saradefaveri : RT @GiovanniBossi: #banche: altre agevolazioni da Bruxelles su #Ifrs9, #leverage, finanza a #pmi per far ripartire prestiti. Il mercato leg… - GiovanniBossi : #banche: altre agevolazioni da Bruxelles su #Ifrs9, #leverage, finanza a #pmi per far ripartire prestiti. Il mercat… - gml73 : @Mary1Boom A loro non frega dell'economia mondiale a loro frega del profitto di pochi. Credete davvero che lo stop… -