LegaSalvini : #FASE 2, #SALVINI ATTACCA CONTE: “RIPARTIRE IN SICUREZZA, MA RIAPRIRE” - LegaSalvini : ??CONSIGLIO UE, SALVINI: 'CONTE HA VIOLATO LA LEGGE IMPEDENDO AL PARLAMENTO DI VOTARE SUL MES' - mauritraver5 : RT @anubi_matt: #Feltri se la prende con #Salvini: «Ormai è incisivo solo quando va in tv per dire che sono un cogli*one» Ma no Littorio… - battistabd : RT @roiacovi: Travaglio attacca Giletti: ‘Il suo nuovo programma si chiama Non è l’Arena, è Salvini’ - tuttonapoli : Salvini attacca ancora De Luca: 'Gioca a fare lo sceriffo sulla pelle dei campani' -

Salvini attacca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini attacca