Roma contro le decisioni del Governo | «Incomprensibili»

(Di martedì 28 aprile 2020) Laprende posizionele ultimedel, annunciate dal premier Conte: ecco le dichiarazioni La, tramite il responsabile sanitario Andrea Causarano, ha espresso alcune considerazioni in merito all’ultimo DPCM. Ecco le parole rilasciate all’ANSA.– «L’ultimo Dpcm ci ha colti un po’ di sorpresa. Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio. Sembra quasi che non ci si fidi del fatto che possa ripartire rispettando le norme di sicurezza. È incomprensibile non considerare il calcio nel momento in cui si dice che l’obiettivo è consentire la graduale ripresa delle attività sportive. Potevamo ripartire anche noi nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun ...

Rinaldi_euro : Parte da Roma la denuncia del popolo contro Conte (video) - - Inter : ?? | SCUDETTO Con questo 2-2 contro la Roma, esattamente 40 anni fa, conquistavamo il nostro dodicesimo Scudetto ???… - carlogubi : @janavel7 È nata contro i terroni e Roma Ladrona, si è riciclata contro i migranti e Bruxelles ladrona. Da sempre u… - perrymsn70 : RT @Inter: ?? | SCUDETTO Con questo 2-2 contro la Roma, esattamente 40 anni fa, conquistavamo il nostro dodicesimo Scudetto ??? Ricordate i… - nista1927 : RT @exsebio: Pallotta pur di evitare il fallimento della Roma si è messo a cercare la cura contro il virus, Lotito invece sa solo piangere… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro

ROMA – Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti ... ovvero la infodemia. Da Consulcesi arriva “il vaccino contro le fake news”, una mappa utile per orientarsi nel ...Se per Giuseppe Maggiore le ragioni per rimuoverne la memoria ci sono, e non sarà facile cancellarle, non si potrà dire altrettanto per Romualdo Romano (Palermo 1911 – Roma 2001) contro cui nessun mot ...