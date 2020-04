Renzi attacca | Il dpcm è scandaloso

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) Il nuovo dpcm è "uno scandalo costituzionale" secondo il leader di Italia Viva, Matteo, che: "Ora basta, non possiamo calpestare i diritti costituzionali con un dpcm. Trasformiamo il testo in un decreto e portiamolo in Parlamento". Intervistato da 'Repubblica',afferma: "La ripartenza è lenta. Non si rendono conto che in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro. Ma in ogni caso il testo è un errore politico, economico e costituzionale. Politico perché delega al comitato tecnico scientifico una scelta che è politica: contemperare i rischi. Lo scienziato ti dice che c'è il coronavirus, il politico decide come affrontarlo. E se in Umbria o Alto Adige non ci sono contagi queste regioni non possono avere le stesse restrizioni della provincia di Piacenza". Secondo, "bisogna uscire dalla logica ...