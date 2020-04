R.Mussolini: per aree verdi necessario piano immediato per renderle fruibili (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Serve predisporre con la massima urgenza un piano di intervento capillare di sfalci che renda immediatamente puliti e sicuri i parchi di Roma. Nelle condizioni in cui versano ora, infatti, per bambini, famiglie, anziani o runners non sarebbe, infatti, possibile fruirne. Proprio per sensibilizzare sulla situazione ho protocollato una mozione a mia prima firma, sottoscritta anche dagli altri esponenti di FdI.” “Con il lockdown dovuto all’emergenza da Covid-19, infatti, la maggior parte dei giardini e delle aree verdi della nostra citta’, somiglia sempre piu’ a una foresta tropicale fitta e impenetrabile. L’erba e’ alta, la vegetazione infestante copre molta della segnaletica presente, le panchine risultano praticamente inglobate nelle erbacce cresciute indisturbate e i vialetti sono talmente invasi dagli arbusti da essere ... Leggi su romadailynews Il post di lutto di Fiamma Tricolore per l’anniversario della morte di Mussolini

