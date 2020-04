Questo leak svela design e interfaccia utente di Realme Watch

witness_silvia : @lordmxv No io gli ho sentiti tutti i leak perchè ero troppo curiosa che poi indovina chi ha messo in giro questo u… - Corky_ita : @Kennedy4710 Peccato per gli spoiler... probabilmente non lo avrei giocato (non ho una ps4) ma sicuramente mi sarei… - arrosT_Ticino : la naughty dog ha sempre sottoposto i suoi dipendenti a pesanti crunch spesso non retribuiti correttamente e il fat… - Il_Nerdastro : @SkepticalNerd Ma poi perché questo leak? Per spingere Sony e Naughty Dog a rilasciare prima il gioco, con la scusa… - salhofolinas : vorrei lasciare twitter per un giorno per questo fatto dei leak ma dato che senza twitter non riesco a stare farò a… -

Questo leak Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Questo leak