Per Berlusconi "il sovranismo è responsabile di molti mali in Europa" (Di martedì 28 aprile 2020) "Non definirei Lega e FdI forze radicalmente euroscettiche. Di certo usano un linguaggio di una cultura politica che non ci appartiene, dl resto il centrodestra è una coalizione di culture politiche diverse. Siamo lontani dal sovranismo, che io considero responsabile di molti dei mali che affliggono l'Europa e per molti sovranisti è un pretesto per allontanare il nostro paese dell'Euro e dall'Ue e impedire di aiutarci". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Radio 24 mattino. "Non mi sento - ha detto ancora Berlusconi - di dare un giudizio cosi' severo sull'Europa. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia, e' stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi, soprattutto del Nord-Europa, ma il sistema-Europa sta rispondendo all'emergenza meglio di ... Leggi su agi Messe vietate - Berlusconi : “Scelta poco responsabile e persecutoria”

Giorgiolaporta : #Berlusconi corteggia #Conte per la #Fase2 e abbandona gli alleati di #centrodestra #Salvini e #Meloni. E' meglio r… - berlusconi : Forse l’unico aspetto positivo di questo dramma è proprio la sconfessione dell’ideologia grillina, dell’idea che “u… - berlusconi : Il turismo rappresenta il 13% del Pil. In questo momento è fermo: per evitare un disastro, abbiamo chiesto la previ… - maurilambert : @berlusconi @forza_italia Presidente, ma chi nn prende ancora la pensionerà hi nn ha potuto fare la domanda per il… - francoliver2 : RT @salvatore1953: Salvini e Meloni, buttate fuori Berlusconi dalla coalizione di destra ed anche in malo modo. Guadagnere almeno 10 punti… -