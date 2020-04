“Per 12 ore le coppie etero hanno capito cosa vuol dire essere nulla per lo Stato”: il post virale di una donna omosessuale (Di martedì 28 aprile 2020) “Per 12 ore, in Italia, le coppie eterosessuali non sposate civilmente hanno provato cosa voglia dire non essere riconosciuti dallo Stato. Sentirsi considerati come niente non è piacevole. Ma ora il diritto l’hanno ottenuto, quindi questa sensazione di totale incertezza che noi coppie omosessuali proviamo troppo, troppo spesso, l’avranno già dimenticata”. Sono le parole che Elisa, donna di 30 anni, ha affidato a un post facebook che in poche ore è stato ricondiviso da oltre 2 mila persone. Parole che hanno preso spunto dalle polemiche seguite alla conferenza stampa del premier Conte, dopo che i fidanzati d’Italia sono insorti spinti dal terrore di non potersi riabbracciare nemmeno nella Fase due. “La questione dei congiunti ha fatto impazzire tutti. Al lavoro la mia collega si lamentava perché quando le cose non erano ... Leggi su tpi Dottoressa si suicida dopo essere guarita dal coronavirus : “Perché lo ha fatto”

