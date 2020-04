Meteorite NON prevista sfiora la Terra. Occhi puntati su Pandemia e l'Estate (Di martedì 28 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. E' divenuta una catastrofe planetaria, non essendovi un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. L'attenzione, come anticipato, è dedicata a questo argomento che costituisce una vera emergenza. Ben differente è il tema Meteoriti, un problema sollevato più volte dalla NASA che chiede fondi per progettare, insieme ad altri Enti, un sistema di difesa per la Terra, al fine di intercettare bolidi, meteoriti, ma sopratutto asteroidi che potrebbero raggiungere la Terra. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun ... Leggi su meteogiornale Meteorite NON prevista ci sfiora - mentre la Pandemia non molla

CATASTROFI a raffica - dalla Pandemia a Meteorite NON prevista (Di martedì 28 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, lache interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. E' divenuta una catastrofe planetaria, non essendovi un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. L'attenzione, come anticipato, è dedicata a questo argomento che costituisce una vera emergenza. Ben differente è il tema Meteoriti, un problema sollevato più volte dalla NASA che chiede fondi per progettare, insieme ad altri Enti, un sistema di difesa per la, al fine di intercettare bolidi, meteoriti, ma sopratutto asteroidi che potrebbero raggiungere la. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è trae Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun ...

infoitscienza : Meteorite NON prevista ci sfiora, mentre la Pandemia non molla - Nontwittatemi : forse non abbiamo bisogno di un meteorite per eliminarli, ce la dovrebbero fare da soli - crieffe29 : @Adnkronos Non era il 29 Aprile che quel meteorite sfiorava la Terra..? - GraficamenteLe : Fatto giusto in tempo al giro di boa del mezzo secolo, che domani arriva il #Meteorite Mi raccomando, i sopravvis… - morganalafatica : RT @giudiiiiiiiii: @ego_sono Meno male che non è astrofisico se no ce toccava un meteorite ogni 15 gg ????? -