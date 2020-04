Marauder in un trailer che svela l'FPS tra Escape from Tarkov e sci-fi (Di martedì 28 aprile 2020) La straordinaria popolarità di Escape from Tarkov e Hunt: Showdown sta iniziando a ispirare altri sviluppatori e uno di questi sta portando lo stesso concetto nello spazio. Marauder è un gioco attualmente in sviluppo presso un piccolo team di sviluppatori con sede nel Regno Unito, e mette i giocatori nel ruolo di un pirata spaziale spietato in un universo alternativo post-Seconda Guerra Mondiale in cui l'umanità ha deciso di dirigersi nello spazio con carri armati.In Marauder, vi unirete a un equipaggio di compagni pirati spaziali o giocherete da soli in una zona piena di astronavi abbandonate e colonie di asteroidi. L'idea è quella di riuscire ad accaparrarsi tutto ciò che si trova ma, come in Escape from Tarkov, potreste trovare nemici NPC controllati dal computer o giocatori pesantemente armati con lo stesso vostro obiettivo.Marauder è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 aprile 2020) La straordinaria popolarità die Hunt: Showdown sta iniziando a ispirare altri sviluppatori e uno di questi sta portando lo stesso concetto nello spazio.è un gioco attualmente in sviluppo presso un piccolo team di sviluppatori con sede nel Regno Unito, e mette i giocatori nel ruolo di un pirata spaziale spietato in un universo alternativo post-Seconda Guerra Mondiale in cui l'umanità ha deciso di dirigersi nello spazio con carri armati.In, vi unirete a un equipaggio di compagni pirati spaziali o giocherete da soli in una zona piena di astronavi abbandonate e colonie di asteroidi. L'idea è quella di riuscire ad accaparrarsi tutto ciò che si trova ma, come in, potreste trovare nemici NPC controllati dal computer o giocatori pesantemente armati con lo stesso vostro obiettivo.è ...

Scopriamo insieme tutti i dettagli su Marauder, il nuovo sparatutto ambientato nello spazio e ispirato ad Escape From Tarkov.

