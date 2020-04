L’edizione limitata dell’orologio Casio G-Shock dedicata alla Nasa

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) (Foto:ha presentato una versione speciale e in edizionedel suo orologio stile vintage G-dedicatocon il logo e i colori che riprendono quelli dell’agenzia spaziale americana. Il modello personalizzato è il DW5600 che per l’ocne prende il nome di DW560020-7Cr e nasconde sulla scocca una serie di piccoli dettagli da non perdere. Come raccontato dstessa società nipponica sul sito ufficiale, l’orologio si presenta in veste total white con il logoin rosso e una rappresentazione della Luna sul retro. Si nota anche una bandiera statunitense sul cinturino e la scritta National Areonautics and Space Administration. (Foto:)Anche la confezione d’acquisto è personalizzata con un’immagine della Terra dallo spazio e la scelta di un materiale e forma che ricorda il poderoso razzo Saturn ...