Johnny Depp e il fazzoletto sexy | magia su Instagram e le fan impazziscono VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 aprile 2020)si produce in un trucco diche coinvolge una serie di fazzoletti, quasi due milioni di visualizzazioni per ilsuha rivelato le sue abilità coi fazzoletti in unsurealizzato per far compagnia ai fan bloccati a casa proprio come l'attore, che si trova nella sua proprietà francese. dopo anni di refrattarietà ai social media,ha fatto il suo debutto suproprio in occasione dell'emergenza sanitaria per aiutare i fan. Nel nuovopubblicato l'attore sfodera le sue abilità illusionistiche piegando una serie di fazzoletti in forme differenti fino a formare un reggiseno. Il post è accompagnato dalla frase: "Ecco qualcosa per voi. Ci ho lavorato mentre mi comporto responsabilmente in quarantena. ...