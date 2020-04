Il coronavirus soffre il caldo umido (Di martedì 28 aprile 2020) Il Professor Ricciardi commenta uno studio sul comportamento del coronavirus al caldo e alle temperature elevate. Intervenuto ai microfoni de La Stampa il Professor Ricciardi ha parlato di uno studio statunitense sulla resistenza del coronavirus al caldo. coronavirus, Ricciardi: “Uno studio mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido” Ricciardi ha commentato uno studio secondo cui il coronavirus soffrirebbe in particolar modo il caldo umido. L’analisi in questione, circolata negli Stati Uniti, mostra dati confortanti ma che non mettono al sicuro dalla diffusione del Covid e dalla circolazione del virus. “Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con ... Leggi su newsmondo Piero Chiambretti dopo il coronavirus - rivelazione : “Soffre molto”

Coronavirus - oltre 1000 nuovi contagi in Lombardia e 166 morti in un giorno. Milano soffre ancora : 412 positivi in più

