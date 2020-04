Fase 2 in 20 punti: cosa cambia in sintesi dal 4 maggio 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) Fase 2 in 20 punti: cosa cambia in sintesi dal 4 maggio 2020 La Fase 2 inizierà ufficialmente a partire da lunedì 4 maggio 2020: diverse industrie e fabbriche riapriranno, mentre alcune limitazioni agli spostamenti saranno un po’ allentate. Sì agli incontri con gli affetti stabili, no alle seconde case. Sì alle visite ai parenti, ma no agli spostamenti tra Regioni, a meno che non ci siano motivazioni di lavoro o salute. Mascherine per tutti, a prezzo calmierato. Molte novità, alcune poco chiare (si attendono le Faq da Palazzo Chigi in merito), cerchiamo di sintetizzarle tutte in 20 punti. Fase 2 in 20 punti: cosa cambia dal 4 maggio, le novità Per spostamenti all’interno della Regione di residenza bisognerà avere le motivazioni presenti sull’autocertificazione;Non ci si potrà trasferire da una Regione ... Leggi su termometropolitico FASE 2 - RELAZIONE RISERVATA AL GOVERNO/ Comitato tecnico scientifico : tutti i punti

I dubbi e le domande della fase 2 : chi sono i congiunti? Ci sono anche gli “affetti stabili” Attività sportive : la guida in 8 punti

I dubbi e le domande della fase 2 : chi sono i congiunti? Si può andare nelle seconde case?Attività sportive : la guida in 8 punti (Di martedì 28 aprile 2020)2 in 20indal 4La2 inizierà ufficialmente a partire da lunedì 4: diverse industrie e fabbriche riapriranno, mentre alcune limitazioni agli spostamenti saranno un po’ allentate. Sì agli incontri con gli affetti stabili, no alle seconde case. Sì alle visite ai parenti, ma no agli spostamenti tra Regioni, a meno che non ci siano motivazioni di lavoro o salute. Mascherine per tutti, a prezzo calmierato. Molte novità, alcune poco chiare (si attendono le Faq da Palazzo Chigi in merito), cerchiamo di sintetizzarle tutte in 202 in 20dal 4, le novità Per spostamenti all’interno della Regione di residenza bisognerà avere le motivazioni presenti sull’autocertificazione;Non ci si potrà trasferire da una Regione ...

ilpost : Il discorso di Giuseppe Conte in 10 punti - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - sole24ore : Sulla prima pagina del #sole24ore del #22aprile decreto aprile oltre i 100 miliardi. Conte: 5 step per la fase 2. F… - robdeangeliss : Come sarà la Fase 2: riassunto in 20 punti - nuova_venezia : Fase 2 Coronavirus: come rinviare i pagamenti, la guida in 10 punti -