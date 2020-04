Ex direttori di Dipartimenti di prevenzione «L’epidemia è stata gestita malissimo» (Di martedì 28 aprile 2020) Cinque ex direttori di Dipartimenti di prevenzione lanciano gravi accuse: «Sono mancate le più elementari modalità di gestione di una epidemia. Una volta le avremmo chiamate di polizia sanitaria». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 aprile 2020) Cinque exdidilanciano gravi accuse: «Sono mancate le più elementari modalità di gestione di una epidemia. Una volta le avremmo chiamate di polizia sanitaria».

lore_viga : No dai, Fontana&Gallera dicono che rifarebbero tutto. - SalvatoreCaiaz : RT @p_pedrini: 'Che errore far gestire la pandemia ai direttori generali e non ai Dipartimenti di prevenzione' - Bergamo News - dvaldi1 : - ManuelaPerrone : @genderedform Ha voluto citare un esempio per dire: se chiamo nel comitato tutti direttori o capi di qualcosa (Iss,… - dariotagini : RT @p_pedrini: 'Che errore far gestire la pandemia ai direttori generali e non ai Dipartimenti di prevenzione' - Bergamo News -

Lei stessa si era ammalata ed era guarita. Il padre: “Ha cercato di salvare tutti, e questo l'ha uccisa” NEW YORK. Lorna Breen era la direttrice del pronto soccorso dell'ospedale New York Presbyterian ...

Coronavirus: Rezza (Iss), ‘se riapriamo tutto subito c’è rischio catastrofe’

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – “Il nemico non sono gli interventi, ma il virus. Noi facciamo scenari e modelli matematici, da quelli peggiori ai migliori. Riaprendo tutto subito potremmo avere sit ...

