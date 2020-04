Coronavirus, contagiata un’infermiera ma la curva cala ancora (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –Un’infermiera dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è risultata positiva al Coronavirus. Il contagio della lavoratrice casertana potrebbe essere legato a quello di qualche giorno fa, quando si sono registrati quattro casi nel nosocomio del capoluogo. Intanto la curva in provincia di Caserta continua a scendere. Sono 417 i casi totali di positivi al Coronavirus in Terra di Lavoro. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti di 4 unità rispetto a ieri: ora sono 233 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 145 a 142. Diminuisce il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 217 a 214, mentre restano stazionari i pazienti in autoisolamento (2729). I tamponi processati sono stati 8717, cioè ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - bambino nasce con 38 di febbre : la madre era contagiata

Coronavirus - Aosta : bimbo nato positivo da madre contagiata

Coronavirus : Massimo Cellino positivo - contagiata anche la figlia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagiata Coronavirus. Bambino di 5 anni ricoverato in ospedale: contagiato dai genitori Il Gazzettino Covid, in Italia superati i 200.000 contagiati

Superati i 200mila casi Risalgono i morti Sono 382 più di ieri

Dall'inizio dell'epidemia hanno contratto il coronavirus 201.505 italiani. Diminuiscono ancora i malati ma in 24 ore ci sono stati 382 decessi FIRENZE — Le ultime 24 ore, sul fronte dell'epidemia di C ...