Conte in Lombardia: “I cittadini devono avere fiducia, il Governo non cerca il consenso” (Di martedì 28 aprile 2020) MILANO – Arrivato a Milano per un incontro in Prefettura il premier Conte ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Molti cittadini non sono rimasti Contenti delle nuove misure e questo lo stiamo vedendo. Si sperava di tornare alla normalità ma non ci sono le condizioni“. Il presidente del Consiglio lancia un nuovo appello agli italiani: “Stiamo per entrare nella fase di convivenza del virus e non in quella della liberazione. Non è il momento di mollare, non possiamo vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Gli italiani devono avere fiducia, questo Governo non cerca il consenso“. Sul rapporto con la Chiesa Il premier Conte è ritornato anche sullo ‘scontro’ con la Chiesa: “Con la Cei ci siamo sentiti. Non c’è alcuna mancanza di sensibilità da parte nostra. ... Leggi su newsmondo Il premier Conte in Lombardia : “I cittadini devono avere fiducia. Questo Governo non cerca il consenso”

Conte - prima volta in Lombardia dopo il lockdown : “Ancora presto per la normalità”

