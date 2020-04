Come funziona il processo penale su Teams (Di martedì 28 aprile 2020) “L'arresto è convalidato, cominciamo subito col processo, Come da protocollo”. “Ma, signora giudice, non mi risulta che il protocollo per il virus abbia modificato il codice penale. Dovrei parlare prima col mio cliente e, in ogni caso, chiedo un rinvio, a termini di legge, per preparare la difesa”. Il colloquio con un magistrato del tribunale di Roma, raccontato all'AGI dall'avvocato milanese Daniela Insalaco, è andato ‘in onda' in una delle udienze sulla piattaforma Teams che stanno diventando una contestata ‘normalità' dalla maggior parte dei legali nella stagione giudiziaria del coronavirus. Un emendamento al decreto ‘Cura Italia' ha stabilito che i cittadini saranno giudicati in videocollegamento almeno fino al 30 giugno anche se il governo ha fatto sapere che la questione è ancora allo studio e sono ... Leggi su agi App IMMUNI : quando esce - dove scaricarla - obbligatorietà e come funziona

Cos’è e come funziona il DAP che “libera” Cutolo e Zagaria

Come funziona un’app per il contact tracing (Di martedì 28 aprile 2020) “L'arresto è convalidato, cominciamo subito colda protocollo”. “Ma, signora giudice, non mi risulta che il protocollo per il virus abbia modificato il codice. Dovrei parlare prima col mio cliente e, in ogni caso, chiedo un rinvio, a termini di legge, per preparare la difesa”. Il colloquio con un magistrato del tribunale di Roma, raccontato all'AGI dall'avvocato milanese Daniela Insalaco, è andato ‘in onda' in una delle udienze sulla piattaformache stanno diventando una contestata ‘normalità' dalla maggior parte dei legali nella stagione giudiziaria del coronavirus. Un emendamento al decreto ‘Cura Italia' ha stabilito che i cittadini saranno giudicati in videocollegamento almeno fino al 30 giugno anche se il governo ha fatto sapere che la questione è ancora allo studio e sono ...

CarloCalenda : La Lega fa una battaglia per la vita e per la morte sul #MES chiede le dimissioni di @gualtierieurope e poi scopria… - Viminale : Boom dell’ #ecommerce con l'emergenza #COVID19. Ma cos'è? Come funziona? Quali sono i rischi? Leggi i consigli del… - team_world : Questione #Scuola ed ESAMI DI STATO, ecco le ultime novità: ? • #Esame di #TerzaMedia > - Luigi_Faragalli : @Nozucchero 1. Non è difficile capire come funziona l'imitazione del modello Salvini 2. Renzi è passato dal 40 al 2… - ClaudioSella1 : RT @CarloCalenda: La Lega fa una battaglia per la vita e per la morte sul #MES chiede le dimissioni di @gualtierieurope e poi scopriamo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Come funziona un’app per il contact tracing Il Post Francia, così funziona il sistema sanitario basato sul mutualismo

Da decenni la sanità francese si basa su una cooperazione tra pubblico e privato. Al centro, le “mutuelles”, società senza scopo di lucro ...

Sostenibilità economica, ambientale e sociale: il trio perfetto per uscire dalla crisi

E' necessario ripensare al modello produttivo italiano per poter evitare situazioni come quella attuale. Green Economy e sostenibilità sono le parole chiave ...

Da decenni la sanità francese si basa su una cooperazione tra pubblico e privato. Al centro, le “mutuelles”, società senza scopo di lucro ...E' necessario ripensare al modello produttivo italiano per poter evitare situazioni come quella attuale. Green Economy e sostenibilità sono le parole chiave ...