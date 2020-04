Arcuri: “Prezzo mascherine contro speculatori”. App Immuni pronta a maggio (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Commissario straordinari Domenico Arcuri torna a parlare delle mascherine e dell’App di tracciamento del coronavirus, i due principali strumenti che consentiranno all’Italia di affrontare la Fase 2 in sicurezza. “Da lunedì potremmo distribuire 12 milioni di mascherine al giorno, tre volte l’attuale fornitura”, ha assicurato il commissario, prospettando di attivare a 18 milioni a giugno e 25 milioni a luglio. “Quando inizieranno le scuole a settembre potremmo distribuire 30 milioni di mascherine al giorno – ha affermato – undici volte quel che distribuivamo all’inizio dell’emergenza”. Arcuri, rispondendo alle polemiche degli ultimi giorni sul prezzo fisso delle mascherine a 0,50 euro, ha sottolineato che è è “un danno per i vergognosi speculatori“, aggiungendo ... Leggi su quifinanza MASCHERINE E GUANTI - FASE 2 COSA CAMBIA/ Ordinanza Arcuri “Prezzo fisso 50 centesimi” (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Commissario straordinari Domenicotorna a parlare dellee dell’App di tracciamento del coronavirus, i due principali strumenti che consentiranno all’Italia di affrontare la Fase 2 in sicurezza. “Da lunedì potremmo distribuire 12 milioni dial giorno, tre volte l’attuale fornitura”, ha assicurato il commissario, prospettando di attivare a 18 milioni a giugno e 25 milioni a luglio. “Quando inizieranno le scuole a settembre potremmo distribuire 30 milioni dial giorno – ha affermato – undici volte quel che distribuivamo all’inizio dell’emergenza”., rispondendo alle polemiche degli ultimi giorni sul prezzo fisso dellea 0,50 euro, ha sottolineato che è è “un danno per i vergognosi speculatori“, aggiungendo ...

