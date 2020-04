Appuntamenti e scadenze del 28 aprile 2020

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Martedì 28/04/: Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi FOMC – Inizia la riunione di politica monetariaTitoli di Stato: Tesoro – Asta BOT; Regolamento CTZ – BTP€iAziende:Atlantia – CDA: BilancioCaterpillar – Risultati di periodoCircle – Assemblea: BilancioCyberoo – Assemblea: BilancioDigital Magics – Assemblea: BilancioEbay – Risultati di periodoEdiliziacrobatica – Assemblea: BilancioEdison R – Assemblea: BilancioElica – Assemblea: BilancioEurotech – Assemblea: BilancioExprivia – Assemblea: BilancioFinecobank – Assemblea: BilancioFord Motor – Risultati di periodoGefran – Assemblea: BilancioGEL – Assemblea: ...

