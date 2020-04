App Immuni, Arcuri: "Sarà operativa da maggio. Il server è italiano e pubblico" (Di martedì 28 aprile 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, nella sua conferenza stampa del martedì, ha parlato della tanto attesa (e in alcuni casi potremmo anche dire vituperata) App Immuni, l'applicazione per il contact tracing che servirà a evitare contatti con persone positive al virus che causa la Covid-19. Arcuri ha spiegato:"L'App per il contact tracing farà scattare l'alert quando ad esempio il signor Rossi avrà avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con una persona positiva"Questo perché:"Gli scienziati ci dicono che il tempo minimo certo per essere a rischio di contagio sia 15 minuti. La App Sarà collegata ai tamponi, noi ne abbiamo distribuiti 2,5 milioni fino a ieri, ne abbiamo eseguiti 1,7 milioni, debbo immaginare che le regioni abbiano in magazzino almeno 800mila tamponi, continueremo con una ... Leggi su blogo Coronavirus - App Immuni operativa da maggio. Ecco come funziona

Coronavirus - Arcuri : «App Immuni segnalerà contatto di 15 minuti con un positivo a meno di 2 metri»

App Immuni | Arcuri | “La introdurremo a maggio e funzionerà così” (Di martedì 28 aprile 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico, nella sua conferenza stampa del martedì, ha parlato della tanto attesa (e in alcuni casi potremmo anche dire vituperata) App, l'applicazione per il contact tracing che servirà a evitare contatti con persone positive al virus che causa la Covid-19.ha spiegato:"L'App per il contact tracing farà scattare l'alert quando ad esempio il signor Rossi avrà avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con una persona positiva"Questo perché:"Gli scienziati ci dicono che il tempo minimo certo per essere a rischio di contagio sia 15 minuti. La App; collegata ai tamponi, noi ne abbiamo distribuiti 2,5 milioni fino a ieri, ne abbiamo eseguiti 1,7 milioni, debbo immaginare che le regioni abbiano in magazzino almeno 800mila tamponi, continueremo con una ...

emenietti : conferenza stampa su 'fase 2': • niente sulla scuola • niente sul sistema sanitario • niente su tamponi e test sier… - fabiochiusi : 'qualcuno spinge per una app più invasiva, sostenendo che altrimenti 'non serve a nulla'. Ecco perché è tutto fermo… - RiccardoLuna : La battaglia segreta sull'app Immuni che ritarda la Fase 2 - Asgard_Hydra : Coronavirus: l'app Immuni sarà disponibile a Maggio, ma con poche funzionalità - ascialpi59 : Ho la sana e buona abitudine di cercare di sapere chi c'è dietro, per esempio a #ImmuniApp, per acquisire piena con… -