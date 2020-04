Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ora è più di una voce. Cosa sta succedendo a La vita in diretta (Di martedì 28 aprile 2020) Giorno dopo giorno Alberto Matano si è conquistato uno spazio nel cuore degli italiani. Insieme a Lorella Cuccarini, con il suo charme e i modi eleganti, il giornalista ha continuato il suo lavoro all’interno delle studio de ‘La vita in Diretta’ con professionalità a amore. Così, nonostante la difficile situazione psicologica e l’emergenza a cui la pandemia da coronavirus ha costretto, tutti, a lavorare. Alberto Matano, sempre schivo e riservato, ha voluto raccontare questi giorni al settimanale ‘Tv, sorrisi e canzoni’, aprendo anche una finestra sul domani. Alberto Matano infatti ha voluto parlare anche del futuro del programma, in onda fino al 26 giugno. In tanti si chiedono se nella prossima stagione sarà confermato il tandem Alberto Matano – Lorella Cuccarini. Anche perché fino a poche settimane fa sono ... Leggi su caffeinamagazine Matano e Cuccarini confermati a La Vita in Diretta? Parla Alberto

La vita in diretta - Alberto Matano confermato? “Pronto per nuove sfide”

Alberto Matano - “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta : lo fa vedere a tutti (Di martedì 28 aprile 2020) Giorno dopo giornosi è conquistato uno spazio nel cuore degli italiani. Insieme a, con il suo charme e i modi eleganti, il giornalista ha continuato il suo lavoro all’interno delle studio de ‘Lain Diretta’ con professionalità a amore. Così, nonostante la difficile situazione psicologica e l’emergenza a cui la pandemia da coronavirus ha costretto, tutti, a lavorare., sempre schivo e riservato, ha voluto raccontare questi giorni al settimanale ‘Tv, sorrisi e canzoni’, aprendo anche una finestra sul domani.infatti ha voluto parlare anche del futuro del programma, in onda fino al 26 giugno. In tanti si chiedono se nella prossima stagione sarà confermato il tandem. Anche perché fino a poche settimane fa sono ...

Noovyis : (Alberto Matano, “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: lo fa vedere a tutti) Playhitmusic -… - zazoomnews : Alberto Matano “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: lo fa vedere a tutti - #Alberto #Matano #“c… - bnotizie : Alberto Matano, `colpo basso` di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta - zazoomblog : Alberto Matano “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: lo fa vedere a tutti - #Alberto #Matano #“… - zazoomblog : Lorella Cuccarini fa uno scherzo ad Alberto Matano. Lui: “Colpo basso” - #Lorella #Cuccarini #scherzo #Alberto -