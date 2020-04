Alberto Matano | “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta | lo fa vedere a

(Di martedì 28 aprile 2020) “Un colpo basso”. Cosìha definito lo ‘scherzetto’ chegli ha fatto a Lain. È successo tutto, ovviamente in, alla fine della puntata di lunedì 27 aprile. Puntata che si è invece aperta con un annuncio: venerdì la trasmissione che ogni giorno tiene compagnia agli italiani con aggiornamenti e interviste in collegamento molte delle quali sull’attuale emergenza sanitaria si ferma. È stataa comunicare al pubblico che questa di fine aprile sarà una settimana breve: Lainandrà infatti in onda solo fino a giovedì 30 aprile. Venerdì è primo maggio, la festa di tutti i lavoratori, e quindi anche della showgirl e conduttrice e del giornalista volto storico del Tg1. (Continua dopo la foto) “A noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Lanostratv

La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini fa un annuncio: "Venerdì non saremo in onda" Prima puntata della settimana per La Vita in diretta condotta da ...Stanno ricevendo solo tanti complimenti Lorella Cuccarini e Alberto Matano per il lavoro svolto alla conduzione de La vita in diretta e gli ultimi minuti della puntata di oggi ne riassumono il motivo.