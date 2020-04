Valsoia | via libera azionisti a bilancio 2019 e cedola 0 | 38 euro

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’assemblea deglidiha approvato ile dato il viaalla distribuzione di un dividendo di 0,38per azione, da mettersi in pagamento il prossimo 6 maggio, con staccoil 4 maggio. I soci hanno inoltre rinnovato il CdA che resterà in carica per il prossimo triennio che sarà composto da 9 Consiglieri e pertanto fino all’assemblea per l’approvazione delal 31 dicembre 2022. L’assemblea ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Sassoli de Bianchi.

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Valsoia ha approvato il bilancio 2019 e dato il via libera alla distribuzione di un dividendo di 0,38 euro per azione, da mettersi in pagamento ...