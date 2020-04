The Last of Us Part II e gli enormi spoiler emersi in rete: tutto sarebbe stato causato da un dipendente furioso con Naughty Dog (Di lunedì 27 aprile 2020) Questa mattina, vi abbiamo riportato la notizia degli enormi spoiler su The Last of Us Part II: in rete sono emersi video gameplay e addirittura il finale dell'atteso gioco. Materiale che, fortunatamente, è stato subito rimosso da Sony.Ora, però, emergono ulteriori retroscena su questa vicenda e, a quanto pare, tutto ciò che è arrivato in rete lo si deve a uno sviluppatore ai ferri corti con Naughty Dog a causa di questioni legate a pagamenti.La compagnia avrebbe rifiutato di pagare quanto spettava allo sviluppatore e, quindi, il dipendente ha deciso di agire in questo modo. Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us Part 2 a rischio spoiler? Chrome e Firefox danno una mano

The Last Dance - la recensione : Signore e signori - Michael Jordan e gli dei del basket

