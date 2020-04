Stasera i satelliti Starlink visibili nel cielo del Centro | del Sud e su buona parte del

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tornano ad essere buone le condizioni dità su grandell’Italia per osservare l’ormai famoso trenino di luci che attraversa nel. Scambiato dai più per UFO, è ormai assodato che si tratti deicon i quali Elon Musk punta a creare una megacostellazione. Questa sera, le opportunità migliori le avranno il Sud Italia edel. Per quanto riguarda il Meridione, ci sono 3 appuntamenti. Uno è alle 20:38 (gli orari possono variare di 10 minuti): bisognerà guardare da nord-ovest a sud-est e il passaggio durerà 4 minuti. Gli altri due (ma le condizioni dità saranno peggiori) sono alle 20:51 (guardare a nord, durata 1 minuto) e alle 22:26 (guardare da nord-ovest a nord, durata 5 minuti). In Sicilia, città come Catania e Messina avranno la loro possibilità ...