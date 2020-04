Sarà un Concertone del 1° maggio «nazionalpopolare». Tra gli artisti, anche Vasco, Nannini e Zucchero (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNiente picnic e gite fuori porta, ma il Concertone del Primo maggio andrà comunque avanti anche se, a causa del Coronavirus, non sarà possibile ascoltarlo dal vivo in piazza San Giovanni a Roma. Sarà invece trasmesso su Rai 3, dalle 20 alle 24, venerdì primo maggio. Per il momento non è ancora noto il nome del conduttore, ma si fa strada quello di Ambra Angiolini, che quest’anno potrebbe fare il tris. Sono già noti invece i nomi degli artisti che si esibiranno, se non in diretta, comunque dal vivo. I primi nomi a essere annunciati sono stati Vasco Rossi, Zucchero e Gianna Nannini. Sarà un Concertone «molto più nazionalpopolare», spiega il direttore artistico Massimo Bonelli. «Questo Primo maggio … saranno tutti in casa, perciò abbiamo ... Leggi su open.online (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNiente picnic e gite fuori porta, ma ildel Primoandrà comunque avantise, a causa del Coronavirus, non sarà possibile ascoltarlo dal vivo in piazza San Giovanni a Roma. Sarà invece trasmesso su Rai 3, dalle 20 alle 24, venerdì primo. Per il momento non è ancora noto il nome del conduttore, ma si fa strada quello di Ambra Angiolini, che quest’anno potrebbe fare il tris. Sono già noti invece i nomi degliche si esibiranno, se non in diretta, comunque dal vivo. I primi nomi a essere annunciati sono statiRossi, Zucchero e Gianna Nannini. Sarà un«molto più», spiega il direttoreco Massimo Bonelli. «Questo Primo… saranno tutti in casa, perciò abbiamo ...

