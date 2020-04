Salvano 50 cani sopravvissuti in condizioni disumane all’interno di una casa (Di lunedì 27 aprile 2020) I volontari sono intervenuti appena in tempo per poter salvare 50 poveri cani che sono riusciti, non si sa come, a sopravvivere all’interno di una casa dove erano costretti a vivere in condizioni disumane. Come si fa a trattare così delle povere anime innocenti? Siamo nel Tennessee, dove i volontari dell’organizzazione no profit Animal Rescue Corps (ARC) ha recentemente salvato circa 50 cani da una casa abbandonata a Cartagine, città del paese americano. I cuccioli erano stati abbandonati in condizioni disumane e attendevano che qualcuno andasse in loro soccorso a portarli via da quell’inferno. L'”Operazione da soli a casa”, come è stata chiamata questa operazione di salvataggio, la quarta di ARC in questo mese, ha portato a 179 il numero totale degli animali salvati ... Leggi su bigodino Cani le salvano la vita scoprendo che ha il cancro (Di lunedì 27 aprile 2020) I volontari sono intervenuti appena in tempo per poter salvare 50 poveriche sono riusciti, non si sa come, a sopravvivere all’interno di unadove erano costretti a vivere in. Come si fa a trattare così delle povere anime innocenti? Siamo nel Tennessee, dove i volontari dell’organizzazione no profit Animal Rescue Corps (ARC) ha recentemente salvato circa 50da unaabbandonata a Cartagine, città del paese americano. I cuccioli erano stati abbandonati ine attendevano che qualcuno andasse in loro soccorso a portarli via da quell’inferno. L'”Operazione da soli a”, come è stata chiamata questa operazione di salvataggio, la quarta di ARC in questo mese, ha portato a 179 il numero totale degli animali salvati ...

Nel tentativo di salvarli i due uomini sono entrati in acqua e non sono più riusciti a risalire la sponda del torrente. Hanno così lanciato l'allarme, ma non hanno potuto indicare la loro posizione pr ...

Tiziano Ferro adotta due cani: "Abbandonati perché non sapevano aggredire"

La famiglia di Tiziano Ferro si allarga. Il cantante e il marito Victor Allen hanno deciso di adottare due cani (due Dobermann) abbandonati in un canile perché considerati poco aggressivi e di razza n ...

