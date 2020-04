Le parole che Conte avrebbe dovuto dire sulla scuola (Di lunedì 27 aprile 2020) “Credo di aver detto tutto”.Non l’ha nemmeno nominata, la scuola. Otto milioni di studenti, un milione di docenti e personale scolastico, le famiglie collegate, il Paese insomma. Non li ha nemmeno nominati, se non sollecitato dalla domanda del giornalista. E meno male che era in cima ai suoi pensieri.La conferenza stampa sulla fase due parte a marcia indietro. Cosa avrebbe dovuto dire? La scuola non pare essere in cima alle discussioni di governo o delle innumerevoli task force di Palazzo Chigi, se non come parentesi retorica. Relegata solo al dicastero di viale Trastevere e all’altra task force lì insediata, è in realtà totalmente fuori dai radar. Unico Paese al mondo a marginarla in questo modo. Sì, ma cosa avrebbe dovuto dire?Intanto dare qualcosa di più che vaghezza e inserirla nel discorso proprio quando ha detto che ... Leggi su huffingtonpost Speriamo che stavolta le parole del Def diventino realtà

Non solo spesa e farmaci ma anche parole e carezze : così Nancy - Stefano - Gabriele - Alessia e Giorgia hanno “salvato” gli anziani dal Coronavirus

Il post di Salvini sul 25 aprile che evita le parole «25 aprile» e «Liberazione» (Di lunedì 27 aprile 2020) “Credo di aver detto tutto”.Non l’ha nemmeno nominata, la. Otto milioni di studenti, un milione di docenti e personale scolastico, le famiglie collegate, il Paese insomma. Non li ha nemmeno nominati, se non sollecitato dalla domanda del giornalista. E meno male che era in cima ai suoi pensieri.La conferenza stampafase due parte a marcia indietro. Cosa? Lanon pare essere in cima alle discussioni di governo o delle innumerevoli task force di Palazzo Chigi, se non come parentesi retorica. Relegata solo al dicastero di viale Trastevere e all’altra task force lì insediata, è in realtà totalmente fuori dai radar. Unico Paese al mondo a marginarla in questo modo. Sì, ma cosa?Intanto dare qualcosa di più che vaghezza e inserirla nel discorso proprio quando ha detto che ...

robertosaviano : Ci ha lasciati l’anima più bella di Napoli: Aldo Masullo. Quando non sapevo dove volgere lo sguardo per comprender… - matteosalvinimi : 38 milioni dalla Regione Umbria per imprese e Turismo, di cui 3 milioni a fondo perduto per le piccole e le micro i… - Giorgiolaporta : 'Compromessa la #libertà di culto'. L'ira della #CEI dopo la #ConferenzaStampa di #Conte sulla #fase2. Non sono par… - Matteo69309129 : @AlaskaSpines @franciscaual @gumas75 Assolutamente non fraintendere le mie parole...anzi io sono contentissimo che… - SabrinaMaz : @nerorimmel Io sono senza parole dopo aver letto su un giornale stamattina che il consenso di Conte è aumentato anc… -

Ultime Notizie dalla rete : parole che Le parole che Conte avrebbe dovuto dire sulla scuola L'HuffPost Arsenico, chiodi di garofano, zenzero, zafferano e ruta da tenere vicino al cuore

Una delle tante regole: “Si faccia purgazione delle merci e dei panni” Vorrei scrivere questo articolo usando il minor numero di parole uscite dalla mia penna, riportando il più fedelmente possibile ...

Uomini e Donne, Ida Platano: "Sono un po’ delusa e un po’ arrabbiata"

L'ex nota dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha manifestato tutto il suo disappunto dopo le parole le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Sono un po’ del ...

Una delle tante regole: “Si faccia purgazione delle merci e dei panni” Vorrei scrivere questo articolo usando il minor numero di parole uscite dalla mia penna, riportando il più fedelmente possibile ...L'ex nota dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha manifestato tutto il suo disappunto dopo le parole le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Sono un po’ del ...