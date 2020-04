I fidanzati rientrano nel concetto di «congiunti» che permetterà le visite dal 4 maggio? (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte ha lasciato intendere che, dal prossimo 4 maggio, potremo uscire di casa e potremo far visita ai nostri congiunti. Tuttavia, la parola utilizzata, in termini giuridici, si presta ad alcune ambiguità. Chi sono i congiunti, infatti, per la legge italiana? E, soprattutto, tra questi ultimi rientrano anche i fidanzati? In realtà la questione è particolarmente complessa: nel corso della quarantena e dell’emergenza coronavirus molti fidanzati, che non vivono all’interno della stessa abitazione, sono stati separati forzatamente, costretti a un contatto soltanto virtuale, attraverso le app di messaggistica. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte emana le sue disposizioni sulla fase 2 dal 4 maggio Chi sono i congiunti: i fidanzati rientrano nella categoria? Il dpcm del 4 maggio, o meglio la bozza di questo decreto che pertanto potrebbe essere modificata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte ha lasciato intendere che, dal prossimo 4, potremo uscire di casa e potremo far visita ai nostri. Tuttavia, la parola utilizzata, in termini giuridici, si presta ad alcune ambiguità. Chi sono i, infatti, per la legge italiana? E, soprattutto, tra questi ultimianche i? In realtà la questione è particolarmente complessa: nel corso della quarantena e dell’emergenza coronavirus molti, che non vivono all’interno della stessa abitazione, sono stati separati forzatamente, costretti a un contatto soltanto virtuale, attraverso le app di messaggistica. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte emana le sue disposizioni sulla fase 2 dal 4Chi sono i: inella categoria? Il dpcm del 4, o meglio la bozza di questo decreto che pertanto potrebbe essere modificata ...

fashionBlisaC : @CollettaSABRINA Io non voglio impanicarmi per nulla ora. I primi articoli di giornale che stanno uscendo dopo la c… - elena300467 : @_imMartina Purtroppo no ...i fidanzati /e non rientrano tra i parenti ...infatti i miei figli non potranno vedere… - elena300467 : RT @_imMartina: Scusate, non è il mio caso ma tante mie amiche sono in questa situazione e ci stavo pensando: ma tra le visite ai congiunti… - _ambrix_ : @portamiiviia Di che giornale è? Comunque assolutamente no non si può andare a trovare amici. L'unica cosa poco chi… - Miriam12682133 : #Conte Sappiate che i fidanzati non rientrano nei congiunti. Chiurit o cess. #Covid_19 -