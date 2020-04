GQ in diretta Instagram con Piero Piazzi (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Piero Piazzi, presidente di Woman Management che recentemente ha festeggiato i 35 anni come manager di alcune tra le modelle più famose del momento. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in diretta Instagram con Casa Trussardi GQ in diretta Instagram con Enrico ... Leggi su gqitalia GQ in diretta Instagram con Tamu McPherson

Chiara Ferragni senza mutande su Instagram : Fedez le abbassa i pantaloni in diretta (FOTO)

GQ in diretta Instagram con Greta Scarano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato, presidente di Woman Management che recentemente ha festeggiato i 35 anni come manager di alcune tra le modelle più famose del momento. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ incon Casa Trussardi GQ incon Enrico ...

NekOfficial : Eccola qui! La tracklist de “Il mio gioco preferito - Parte Seconda” che vi ho spoilerato stasera in diretta su Ins… - NekOfficial : Domani, 26 aprile, alle ore 20.30 IN DIRETTA su Instagram! Parleremo, canteremo e ci saranno alcune sorprese... cur… - CdGherardesca : ??DIRETTA CON LO SPIETATO DIVINO ENZO MICCIO?? stasera ore 21:30 su Instagram, parlerò di astinenza sessuale, soldi e… - ViessmannItalia : Siamo pronti per riprendere in sicurezza! Ti aspettiamo oggi alle ore 15 in diretta sul nostro profilo Instagram pe… - GQitalia : RT @Top_Marti: Ci vediamo alle 15.00 in diretta sul profilo instagram di @GQitalia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Instagram VIDEO, Nainggolan senza filtri in diretta Instagram: “Io mai alla Juventus per un motivo ben preciso…” Mediagol.it Cannavaro a Gomez su Instagram: "Quando ero al Tianjin ti ho chiesto all'Atalanta"

Fabio Cannavaro e Papu Gomez, due grandi campioni del passato e del presente, si sono incontrati virtualmente durante una diretta Instagram. L'occasione è ovviamente quella per scambiare un po' di imp ...

Primo maggio Bologna, festa dei lavoratori virtuale e in streaming

I segretari generali provinciali della Cgil, Cisl e Uil saranno in collegamento, dalle 10.30 alle 11.30, su Ètv e in diretta Facebook ...

Fabio Cannavaro e Papu Gomez, due grandi campioni del passato e del presente, si sono incontrati virtualmente durante una diretta Instagram. L'occasione è ovviamente quella per scambiare un po' di imp ...I segretari generali provinciali della Cgil, Cisl e Uil saranno in collegamento, dalle 10.30 alle 11.30, su Ètv e in diretta Facebook ...