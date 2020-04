Futures USA positivi aspettando Wall Street

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo isugli indici statunitensi preannunciando una partenza positiva per la borsa di, nella prima seduta della settimana, con gli investitori che scommettono sugli effetti, in varie parti del mondo, che l’allentamento del lockdown potrà avere sull’economia globale. L’agenda odierna non prevede la diffusione di dati macroeconomici rilevanti, mentre in settimana è atteso un aggiornamento sul PIL statunitense del primo trimestre. Nel frattempo, il contratto sul Dow Jones evidenzia un rialzo dello 0,90% a 23,871 punti, mentre lo S&P 500 sale dello 0,95% a 2,856,38 punti ed il Nasdaq viaggia sopra la parità con un +1,17% a 8,871.50 punti. (Foto: David Vives / Pixabay)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 apr - I future su Wall Street viaggiano in rialzo, prolungando i guadagni messi a segno dalla fine della scorsa settimana. Ad aiutare sono le attese per u ...Previsto un avvio positivo, a giudicare dalle indicazioni in arrivo dai future, per i principali indici americani. Il contratto sul Dow Jones avanza dello 0,95% mentre quello sullo Standard & Poor's ...