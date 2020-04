“Finalmente!” Barbara D’Urso è così felice che non si trattiene | la confessione privata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Sicuramente sono in molti a ricordare quandoD’urso, ospite nello studio Verissimo, ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin di aver trascorso in compagnia dei figli le sue vacanze natalizie. Momenti felici che la conduttrice non ha potuto replicare, visto che poco dopo Natale, l’Italia si è trovata coinvolta in un’emergenza sanitaria senza precedenti. Lo ha ammesso, con le lacrime agli occhi, che il tempo in compagnia dei figli è sempre fondamentale. “Sono stata in Spagna da mio fratello e mi hanno raggiunto anche i miei figli e il papà dei miei figli. Qualunque momento che passo con i miei figli è un bel momento. Io neppure riesco a parlare di loro, sai poi che neanche ne parlo volentieri. Io ho un patto con loro: quello di non parlare di loro. Sono molto discreti, fanno il loro lavoro e lo fanno senza che si venga a ...