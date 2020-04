“Fase 2”, ancora una volta i disabili abbandonati: l’appello del MID (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano disabili Giovanni Esposito attraverso questo comunicato dopo aver ascoltato la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte intende evidenziare quanto ancora una volta la politica è lontana assente e silente verso il mondo dei diversamente abili. Nessun adottamento di allentamento delle misure restrittive seppur minimamente verso il mondo delle diverse abilità. Nemmeno ai più gravi per agevolare in maniera anche minima la nostra vita. Ripensiamo alle cose che non funzionano da tempo ha detto il Premier ma purtroppo non quelle cose che non funzionano nel mondo dei diversamente abili da tempo e i disservizi continui e sono tanti in entrambi i casi. A poche ore dalla conferenza stampa possiamo già raccogliere i disagi e le criticità ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - il commissario Arcuri : “Fase 2? Alternativa alla app è ancora la privazione della libertà. Obbligatoria o non si esce? Falso”

