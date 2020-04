Disabilità. Regione Lombardia a fianco dei più fragili con provvedimenti concreti (Di lunedì 27 aprile 2020) “In un momento di emergenza come quello in corso, Regione Lombardia ha messo in campo un impegno straordinario a favore delle persone più deboli. Abbiamo garantito ai disabili la continuità della misura B1 per i mesi di marzo e aprile, alle medesime condizioni del mese di febbraio, a prescindere dalla condizione economica ISEE”. L’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ha commentato con soddisfazione l’approvazione su sua proposta della delibera che assicura continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi. “Un provvedimento – ha sottolineato – che conferma la forte e costante attenzione di questa Giunta nei confronti delle persone con fragilità”. Termini rinviati al 29 maggio, ok anche se domande incomplete Nel provvedimento è ... Leggi su laprimapagina Covid-19 - persone con disabilità e non autosufficienti : indicazioni dalla Regione

