Coronavirus | ONU | “Rispettare lo stato di diritto per evitare una catastrofe per i

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nonostante le misure estreme imposte per contenere il contagio di, è necessario continuare a rispettare lodiperuna “” per i diritti umani: lo sostiene l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. “Data la natura eccezionale della crisi, è chiaro che gli Stati hanno bisogno di poteri supplementari per affrontarla. Tuttavia, se lodinon viene rispettato, l’emergenza sanitaria rischia di diventare unaper i diritti umani, i cui effetti nefasti supereranno di gran lunga la pandemia stessa“, ha spiegato Bachelet in una nota. L’ONU, ha precisato l’Alto commissario, è particolarmente preoccupata per le leggi introdotte in alcuni Paesi in cui si fa riferimento a “reati vaghi, a volte associati a pene severe e ...