Coronavirus | “Kim Jong-un forse malato o in isolamento per Covid-19” Ipotesi di un

(Di lunedì 27 aprile 2020) La Cina dice di non avere nulla da dichiarare sulle sue condizioni di salute, mentre Seul non rileva segnali inconsueti al Nord da poter collegare alle voci che darebbero il leader Kim-un già deceduto o in “stato vegetativo” per l’inserimento problematico di uno stent coronarico, ma anche vivo e vegeto sulla costa orientale di Wonsan. Il mistero sul leader di Pyongyang – che non si vede più dall’11 aprile – resta, ma si aggiungono nuovi dettagli che confermano una situazione insolita. Yoon Sang-hyun, a capo della Commissione esteri e unificazione dell’Assemblea nazionale della Corea del Sud, ha dichiarato che “dall’11 aprile non ci sono state notizie che indichino” che Kim “stia prendendo decisioni politiche come di consueto” e questo “ci porta a supporre che siao ina ...