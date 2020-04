Coronavirus: Gori, ‘a Bergamo resta divieto gioco d’azzardo’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Lo Stato ha autorizzato la ripresa del gioco d’azzardo nelle tabaccherie. A Bergamo resta il divieto del gioco d’azzardo, per il momento. Ho deciso di rinnovare l’ordinanza che lo vieta finché permane questa emergenza sanitaria”. Lo ha chiarito il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un video su Facebook in cui ha spiegato ai cittadini i dettagli del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2. L'articolo Coronavirus: Gori, ‘a Bergamo resta divieto gioco d’azzardo’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Gori - ‘a Bergamo resta divieto gioco d’azzardo’

